В Краснодаре открывается новый ресторан «Пять традиций»

В центре кубанской столицы, в историческом здании, построенном в конце XIX века и сохранившем дух эпохи, открылся новый ресторан — «Пять традиций».

Фото: Пресс-служба ООО "Стан"

Заведение объединяет кулинарное наследие России и Франции, предлагая гостям блюда, в которых классические рецепты получают современную интерпретацию.

Каждое блюдо — это результат внимания к деталям, сочетания продуктов и уважения к истории.

«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. Мы открыли "Пять традиций", чтобы сохранить дух Екатеринодара-Краснодара и его историю, но подать их с новой точки зрения — с акцентом на качество, баланс и эстетику»,— отмечает представитель команды ресторана.

Ресторан «Пять традиций» — это пространство, где каждая деталь, каждое блюдо и каждая встреча рассказывают свою историю. Здесь приглашают гостей в увлекательное путешествие, в котором пять ключевых идей переплетаются и создают неповторимый опыт:

История здания — восстановленный архитектурный ансамбль, который снова становится частью городской среды.

История парковой культуры и архитектуры Екатеринодара — мы сохраняем дух эпохи и рассказываем о нем.

История русско-французской кухни — через современные интерпретации классических блюд.

История семьи ресторанов — наша история развития, подход к работе и отношение к гостям.

История виноградарства Кубани — подбор напитков, которые отражают наше географическое и культурное происхождение.

«Пять традиций» уже начал принимать гостей и предлагает как повседневные ужины, так и организацию масштабных банкетов и мероприятий.

Ресторан расположен по адресу: Краснодар, ул. Красная, 101

https://www.родная-кухня.рф/