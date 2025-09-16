Суд отказал супруге экс-мэра Сочи в просьбе разместить детей с ней в СИЗО

Люблинский районный суд Москвы отказал супруге бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской в удовлетворении иска о возможности совместного содержания с ее малолетними детьми в следственном изоляторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Елизавету Меткину.

Арестованная по делу о коррупции Янина Копайгородская настаивала, что право на нахождение рядом с матерью должно быть предоставлено и ее детям, однако суд поддержал позицию администрации учреждения.

По словам адвоката Елизаветы Меткиной, защита намерена обжаловать решение. Она уточнила, что СИЗО-6 отказало ее подзащитной, сославшись на норму, позволяющую находиться при матери только детям младше трех лет. При этом, как отметила госпожа Меткина, в Министерстве юстиции ранее обсуждали возможность увеличения возрастного порога до четырех лет, но соответствующие изменения в законодательство внесены не были. «Когда Янина Копайгородская обратилась с законной просьбой, администрация изолятора формально отказала по всем детям. Поэтому мы обратились в суд, однако и он встал на сторону руководства СИЗО»,— заявила адвокат.

У Янины Копайгородской пятеро детей. Двухлетние двойняшки и трехлетняя дочь формально подпадают под условия Минюста, однако из-за отсутствия внесенных поправок в закон оказались разделены с матерью. Старшие дети — дочь 14 лет и 24-летний сын — временно взяли на себя заботу о младших. По словам защитников, дети тяжело переживают разлуку, а младшая дочь на нервной почве практически перестала говорить. Старший сын уже обращался за поддержкой к правозащитникам и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

Янина Копайгородская и ее супруг проходят обвиняемыми по делу о получении взяток, растрате и легализации имущества. По версии следствия, они получали денежные средства и имущественные выгоды от застройщиков Краснодарского края в обмен на административные преференции. В материалах дела фигурирует сумма свыше 104 млн руб. Супругам вменяют четыре эпизода получения взяток в особо крупном размере, а также легализацию имущества и принуждение свидетелей к даче ложных показаний.

Оба обвиняемых были задержаны прошлой осенью. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи прошли обыски, по итогам которых изъяты наличные средства, документы и ценности. На активы супругов наложены обеспечительные меры. В отдельное производство выделены материалы в отношении предполагаемых взяткодателей. Сами фигуранты свою вину не признают.

Мария Удовик