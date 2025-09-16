Избирком: Кубань показала рекордную явку на выборах губернатора

В Краснодарском крае завершилась избирательная кампания по выборам губернатора, проходившая 12–14 сентября. По итогам голосования избирательная комиссия региона признала выборы состоявшимися и действительными, подписав протокол и постановление об итогах. Действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев получил 2,5 млн голосов избирателей, что составило 83,17% от числа принявших участие в голосовании, сообщили на церемонии подписания.

«На основании протокола избирательной комиссии Краснодарского края о результатах выборов постановляется: признать выборы состоявшимися и действительными. Признать избранным на должность губернатора Краснодарского края Кондратьева Вениамина Ивановича»,— огласил текст постановления председатель регионального избиркома Алексей Черненко.

В списки избирателей было внесено 4,5 млн человек, из которых 3 млн приняли участие в голосовании. Явка составила 68,7% — это максимальный показатель за последние 10 лет. «Максимальная явка за последние десять лет. В пятницу проголосовали больше всего»,— отметил Алексей Черненко.

Дополнительно проголосовали 19,3 тыс. военнослужащих в зоне специальной военной операции, 2,6 тыс. избирателей воспользовались цифровыми участками в Москве.

«Мы впервые на региональных выборах обеспечили голосование для наших избирателей, которые находятся не на территории края. Это была серьезная организационная задача, которую мы выполнили совместно с федеральными структурами»,— подчеркнул глава комиссии.

Помимо Вениамина Кондратьева, участвовали три кандидата. Секретарь комитета краевого отделения КПРФ Александр Сафронов набрал 262,7 тыс. голосов (8,56%), депутат заксобрания от ЛДПР Иван Тутушкин — 138,4 тыс. голосов (4,51%), зампред комитета регионального парламента от «Справедливой России — Патриотов — За правду» Денис Хмелевской — 92,3 тыс. голосов (3,01%).

Избирательная комиссия зафиксировала 49 обращений в ходе голосования. «Лишь одно из них относилось к компетенции комиссии и касалось порядка составления списков избирателей. На него был своевременно дан ответ. Остальные обращения направили в территориальные избирательные комиссии. Нарушений избирательного законодательства не выявлено»,— сообщил руководитель рабочей группы Виктор Тушев.

К обеспечению прозрачности выборов были привлечены 16 тыс. наблюдателей. По словам господина Черненко, «баланс изготовленных бюллетеней, переданных комиссиям и избирателям, полностью соблюдается». Всего для кампании было изготовлено 4,5 млн бюллетеней, из которых 3,1 млн были выданы избирателям, включая электронные.

Вениамин Кондратьев возглавляет Краснодарский край с 2015 года. На выборах 2020 года он получил 2,4 млн голосов при явке 68,69%. Новый срок губернатора, согласно закону, составит пять лет.

Мария Удовик