На «Роза Хутор» заметили редкого кудрявого пеликана

Явление краснокнижной птицы на можно было наблюдать на Верхнем озере курорта на высоте около 1000 метров над уровнем моря.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Птица была обнаружена в ходе мониторинга состояния биоразнообразия, который традиционно проводится на «Роза Хутор». Орнитолог, начальник научного отдела «Дирекции природных парков Краснодарского края», кандидат биологических наук Петр Тильба отметил, что необычный «гость» — кудрявый пеликан. Это можно определить по характерному белому с серым окрасу и завиткам на голове пернатого. Представители редкого вида на территории Краснодарского края обитают в дельте реки Кубань и в Приазовском заказнике, где сосредоточены плавни с необходимой для их пропитания рыбой.

— Осень является традиционным временем миграции птиц с севера на юг. Занесенные в Красные книги России и Краснодарского края кудрявые пеликаны из района дельты реки Кубань отправляются на зимовку в Абхазию или Грузию. Обычно птицы летят вдоль моря, могут развивать скорость до 50 километров в час. Предполагаю, что в этот раз стаю во время перелета застала непогода, пеликаны решили переждать циклон за горным хребтом. Один из них, увидев гладь горного озера, видимо, захотел отдохнуть и набраться сил для продолжения путешествия. Кудрявый пеликан на берегу горного озера — не просто удивительное явление, его смело можно назвать уникальным,— пояснил Петр Тильба.

Орнитолог подчеркнул, что подходить близко, тревожить, пытаться поймать, чтобы помочь, редкую птицу не стоит. Как только пернатый гость отдохнет и наберется сил, он самостоятельно отправится в дальнейший путь в теплые края. Помимо такого необычного явления, как появление пеликана, осенью гости «Роза Хутор» становятся свидетелями удивительного зрелища — массового пролета птиц, которые двигаются с территории Русской равнины, пересекают Кавказский хребет и перемещаются к местам своих зимовок на Ближнем Востоке и в Африке. В небе над курортом можно наблюдать золотистых щурок, удодов, жаворонков, желтых и белых трясогузок, городских и деревенских ласточек, а также дневных хищных птиц — канюков и осоедов, черных коршунов, луней и даже орлана-белохвоста. Всего же на территории горного Причерноморья наблюдается около 300 видов птиц.

— «Роза Хутор» следит за сохранением богатого биоразнообразия региона. В рамках заботы о пернатых на курорте установлено более 150 теплых искусственных гнездовий. Они расположены на высотах от 1150 до 2000 метров над уровнем моря в местах, определенных специалистами Сочинского национального парка. Это помогает птицам отряда воробьиных и совиных завести и вывести в безопасности потомство,— подчеркнул руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

