Житель Сочи приговорен к 12 годам тюрьмы за растление школьниц

Житель Сочи признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух школьниц. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что в период с сентября 2023 года по август 2024 года 22-летний житель Сочи находился в съемной квартире, расположенной в поселке Дагомыс Лазаревского района. Там он неоднократно растлевал несовершеннолетних девочек. Одну из пострадавших обвиняемый склонял к употреблению наркотиков.

Житель Сочи признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних (ч. 4 ст. 134, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 137 УК РФ) и склонении одной из них к потреблению наркотических средств (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина