Лукашенко: учения России и Белоруссии «Запад-2025» никому не угрожают

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совместные российско-белорусские учения «Запад — 2025» имеют исключительно оборонительный характер и проводятся планово. По его словам, Белоруссия и Россия отрабатывают военные навыки, однако эти действия не являются угрозой для других стран.

«В противном случае зачем это на территории Беларуси? — сказал господин Лукашенко (цитата по «БелТА»). — Ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать».

Также он подчеркнул, что Минск не имеет отношения к инцидентам с беспилотниками в других странах, в том числе в Польше.

Накануне Минобороны Белоруссии сообщило о визите на учения наблюдателей от США. По данным СМИ, в маневрах также участвовали несколько десятков военнослужащих из Индии.