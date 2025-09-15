Американские военные посетили учения «Запад-2025» в Белоруссии

Американский военный атташе поблагодарил главу Минобороны Белоруссии Виктора Хренина за приглашение на российско-белорусские учения «Запад-2025». Белорусское МО опубликовало видео со встречи военных на полигоне.

«Поручение от министра обороны начальнику Департамента международного военного сотрудничества: американским гостям — лучшие места, показать абсолютно все, что их интересует»,— отметили в пресс-службе ведомства. Сегодня на учениях также присутствуют представители 23 государств. Среди них три страны НАТО — Турция, Венгрия и США.

Учения «Запад-2025» проходят в Белоруссии с 12 по 16 сентября. На них военнослужащие отработают планирование применения ядерного оружия и баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Россия и Белоруссия пригласили контингенты государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и государств-партнеров поучаствовать в учениях.