Индия послала военнослужащих на российско-белорусские учения «Запад»

Индия участвует в российско-белорусских учениях «Запад—2025», и это решение премьер-министра Нарендры Моди воспринято на Западе с опаской, пишет The Times. Индийское Минобороны подтвердило, что страна направила 65 военнослужащих, включая бойцов элитного Кумаонского полка, представителей ВВС и ВМС страны.

Индийские военнослужащие отрабатывают «конфликт с соседними странами НАТО на фоне ухудшающихся отношений с США», отмечает The Times. В публикации указывается, что западные аналитики восприняли решение Нью-Дели как переход «красных линий».

В индийском Минобороны заявили, что хотят лишь еще больше укрепить сотрудничество с партнерами в сфере обороны и товарищеские связи с Россией. По данным The Times, индийские военнослужащие дислоцированы на полигоне Мулино в Нижегородской области. В Минобороны РФ информацию СМИ не комментировали.