Лукашенко: Белоруссия не имеет отношения к беспилотникам, залетающим в Польшу

Белоруссия не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Его слова передает агентство БелТА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

15 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над резиденцией президента в Варшаве был сбит дрон. Служба охраны государства нейтрализовала дрон. По подозрению в подготовке этой акции были задержаны двое граждан Белоруссии, сообщил Дональд Туск.

Ночью 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушное пространство проникли беспилотники. Польские власти заявиил, что БПЛА были российскими. В ответ Польша подняла в небо истребители из-за угрозы БПЛА и обратилась к НАТО с запросом на активацию 4-й статьи Североатлантического договора. 13 сентября руководство НАТО запустило операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал операцию «одной из крупнейших в истории НАТО».

Анастасия Домбицкая