Фонд семьи Юнановых «Сияние» — серебряный призер WOW AWARDS 2025 в номинации «Социальный проект»

Благотворительный фонд семьи Юнановых «Сияние» (входит в холдинг Alias Group) получил серебряную награду премии WOW AWARDS 2025 в новой номинации «Социальный проект».

Фото: пресс-служба Фонда семьи Юнановых

Премия отмечает креативные и эффективные решения в рекламе, маркетинге и коммуникациях. Введение социальной номинации подчёркивает растущую роль благотворительности в публичной повестке.

Фонд был отмечен за кампанию «Шагаем навстречу добру», реализованную при поддержке партнёров — холдинга Alias Group, федерального девелопера «Неометрия» и благотворительной организации «Край добра». За два года акции в ней приняли участие более 500 человек со всей России. Собранные средства позволили оплатить реабилитацию пяти детей с ограниченными возможностями здоровья.

Уникальность акции «Шагаем навстречу добру» заключается в её доступности: участникам не требуются значительные вложения или специальная подготовка — достаточно просто идти. Организаторы разработали специальный онлайн-трекер, который позволяет каждому участнику в реальном времени наблюдать за ростом статистики и вносить свой вклад в общее дело.

«Каждый шаг участников — это реальная помощь и объединяющая сила проекта. Один шаг может изменить чьюто жизнь — и акция «Шагаем навстречу добру» доказала это на практике», — отметила исполнительный директор фонда «Сияние» Анастасия Сизоненко.

Попадание в шортлист и получение серебряной награды на WOW AWARDS 2025 подтверждает значимость инициативы и мотивирует фонд «Сияние» развивать проект дальше, расширять географию участия и увеличивать объёмы помощи семьям, нуждающимся в реабилитации.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ»