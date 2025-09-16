Троих молодых людей осудят за совершение терактов на Кубани и в Адыгее

Следственными органами Южного межрегионального следственного управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей, двое из которых были несовершеннолетними. Фигуранты обвиняются в совершении террористических актов, вовлечении лиц в преступную деятельность, в том числе несовершеннолетних, и легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, один из подростков вступил в переписку с представителем украинских спецслужб и за вознаграждение согласился выполнить задания, направленные на террористическую деятельность. В августе 2024 года он совместно с соучастником поджег базовую станцию сотовой связи в поселке Тлюстенхабль Теучежского района Адыгеи. Позднее двое обвиняемых привлекли еще одного несовершеннолетнего и подожгли локомотив в Краснодаре, фиксируя действия на видео, которое затем направили куратору. Полученную криптовалюту один из участников конвертировал в рубли и легализовал.

Фигуранты были задержаны при содействии УФСБ России по Краснодарскому краю и УТ МВД России по ЮФО. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Следственный комитет напоминает о высокой ответственности за преступления террористической направленности, за которые предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.

Вячеслав Рыжков