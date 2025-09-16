«РИА Новости»: за запуск дрона в Польше задержаны украинец и белоруска

После уничтожения дрона над резиденцией президента Польши в Варшаве задержаны граждане Украины и Белоруссии, заявил «РИА Новости» неназванный представитель городской полиции. По его словам, украинцу 21 год, гражданке Белоруссии — 17 лет. Другие подробности о задержанных и их мотивах не приводятся.

Инцидент произошел 15 сентября. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дрон летал над правительственными зданиями и дворцом Бельведер, где находится резиденция президента. Он говорил о задержании двух граждан Белоруссии.

Ночью 10 сентября Польша сообщила, что ее воздушное пространство пересекли 19 беспилотников. Польские власти заявиил, что БПЛА были российскими. 13 сентября НАТО запустило операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге.

