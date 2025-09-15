Над резиденцией президента Польши в Варшаве сбили дрон

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в Варшаве сбит дрон. Он летал над правительственными зданиями и дворцом Бельведер, где находится резиденция президента. Задержаны два гражданина Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Служба охраны государства нейтрализовала дрон, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер. Двое граждан Белоруссии задержаны. Полиция выясняет обстоятельства инцидента»,— написал Дональд Туск в соцсети X.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли 19 беспилотников. Власти страны утверждают, что БПЛА были российскими. Минобороны России заявляло, что армия страны не собиралась наносить удары по объектам в Польше. 13 сентября Польша вновь подняла в небо истребители из-за угрозы БПЛА.

