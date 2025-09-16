Израиль требует роспуска комиссии ООН, признавшей его действия в Газе геноцидом

МИД Израиля назвал «фальшивым» доклад независимой международной комиссии ООН, которая признала действия ЦАХАЛа в сектора Газа геноцидом. Израильское министерство призвало распустить эту комиссию.

Как утверждает МИД, трое составителей доклада «известны своей откровенно антисемитской позицией». По версии министерства, доклад «полностью основан на лжи» палестинского движения «Хамас». «Израиль категорически отвергает этот искаженный и ложный отчет и призывает к немедленному упразднению данной комиссии»,— сказано в комментарии ведомства, опубликованном в соцсети X.

В конце августа ООН впервые объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа. Генсек ООН Антониу Гутерриш говорил, что удары Израиля мешают поставке гуманитарной помощи жителям Газы. Сегодня ночью Израиль начал наступление на город Газа. Он нанес не менее 37 ударов за 20 минут. Только при одном из авиаударов погибли восемь человек.

О реакции на действия Израиля — в публикации «Ъ» «Против Израиля ставят арабский военный блок».