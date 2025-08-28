Генсек ООН: удары Израиля мешают поставке гуманитарной помощи жителям Газы

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что сотрудники ООН делают все возможное для стабилизации гуманитарной ситуации в секторе Газа и на западном береге Иордана с «большим риском для жизни». Однако все усилия организации сводятся на нет продолжающимися военными действиями Израиля.

«Наши усилия блокируются, откладываются и отклоняются. Это неприемлемо <…> Голод мирного населения никогда не должен использоваться как метод ведения войны».,— сказал господин Гуттериш журналистам. Трансляцию вел Reuters. Он призвал Израиль к немедленным мерам по гуманитарной и медицинской помощи в секторе Газа.

На прошлой неделе ООН впервые объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа. Организация подчеркнула, что голод в секторе газа необходимо прекратить «любой ценой». В первую очередь ООН призвала к прекращению боевых действий и пресечению любой эскалации конфликта.

20 августа ЦАХАЛ приступил ко второй фазе военной операции «Колесницы Гидеона» в секторе Газа по уничтожению движения «Хамас». Армия Израиля намерена эвакуировать местных жителей и начать обстреливать анклав.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Колесницы Гидеона" ускоряют бег».