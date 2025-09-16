Al Jazeera: минимум восемь человек погибли при авиаударе Израиля по Газе

При авиаударе Армии обороны Израиля по жилому дому к северу от города Газа погибли как минимум восемь человек, более 50 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

Атака произошла во время масштабной военной операции ЦАХАЛа в секторе Газа, которая началась в ночь на 16 сентября. Израильские ВВС за 20 минут нанесли 37 авиаударов по различным целям в городе. Местные власти сообщают о разрушении множества жилых зданий, общее число которых с 11 августа превысило 3,6 тыс.

Операция проводится с целью полного уничтожения движения «Хамас», уточнил министр обороны Израиля Исраэль Кац. В Иерусалиме семьи израильских заложников вышли на протест против наступления.