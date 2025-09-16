Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ynet: армия Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут

В результате израильских ударов по городу Газа жители массово эвакуируются из атакуемых районов. Об этом сообщает портал Ynet.

По данным издания, израильская армия нанесла 37 ударов за 20 минут, в том числе с вертолетов, а также использовала беспилотники и артиллерию.

Ранее Axios со ссылкой на источник в руководстве Израиля сообщило, что 15 сентября армия страны начала наступление на Газу с целью установить над ним контроль. По словам собеседников издания, администрация США поддержала израильскую операцию.

