ТАСС: МИД Испании вызовет представителя посольства Израиля

МИД Испании намерен утром вызвать временного поверенного в делах посольства Израиля в Мадриде. Министерство хочет выразить протест против «неприемлемых слов и позиции» главы МИД Израиля Гидеона Саара и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

15 сентября министр иностранных дел Израиля заявил, что господин Санчес способствовал разжиганию антиизраильских протестов в Испании. Он назвал его правительство «позором Испании». Днем ранее более 100 тыс. протестующих, вышедших на демонстрацию в поддержку Палестины в Мадриде, сорвали финал велогонки «Вуэльта Испании». Их недовольство вызвало участие в гонке израильской команды. Педро Санчес говорил, что испанский народ «протестует по справедливым причинам».

В ночь на 16 сентября Израиль начал наземную операцию в Газе. Он нанес не менее 37 ударов по Газе за 20 минут, писали СМИ. По данным Al Jazeera, в результате одного из авиаударов погибли восемь человек.

