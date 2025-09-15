Пропалестинские протестующие сорвали финал велогонки «Вуэльта» в Испании

Более 100 тыс. протестующих, вышедших на демонстрацию в поддержку Палестины 14 августа в Мадриде, сорвали финал велогонки «Вуэльта Испании». Группа протестующих прорвала заграждения и заняла участок трассы, проходивший по бульвару Пасео-дель-Прадо в центре города, а также зону с трибунами для награждения. Они протестовали, в частности, против участия израильской команды Israel-Premier Tech в соревновании.

При неудачной попытке вытеснить протестующих с трассы были задержаны 2 участника протестов, а 22 полицейских получили травмы. Организаторы объявили о досрочном завершении гонки и отмене церемонии награждения из соображений безопасности.

Еще до финала протестующие несколько раз нарушали ход гонки. Ранее о поддержке протестов заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. «Наше уважение и признание спортсменам, наше восхищение испанскому народу, который протестует по справедливым причинам, таким как Палестина»,— отметил он.

«Вуэльта Испании» — ежегодная многодневная велогонка, которая проходит на севере Испании и в Андорре. В текущем году соревнование проходило с 23 августа по 14 сентября.

Яна Рождественская