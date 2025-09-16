На Кубани приезжего обвиняют в поджоге нескольких релейных шкафов

Прокуратура Краснодарского края направила в краевой суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Ставропольского края, обвиняемого в диверсиях на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным следствия, в марте и июне 2024 года фигурант совершил два поджога релейных шкафов в районе Ростовского шоссе Краснодара и попытался устроить еще один, который не довел до конца из-за появления посторонних. Поврежденные шкафы обеспечивали работу светофоров и систем автоматического управления торможением на участках движения поездов.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 281 УК РФ — диверсия, совершенная с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны, повлекшая тяжкие последствия.

Расследование велось УФСБ по Краснодарскому краю. Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. В случае признания вины подсудимому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков