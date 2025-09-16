Вице-губернатор Чемезов: у меня арестовали счет, я не смог детям питание купить

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов прокомментировал иск Генпрокуратуры по делу об изъятии активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Как писал «Ъ-Урал», он выступает одним из ответчиков. По словам господина Чемезова, у него арестовали банковские счета. С требованием об аресте, а также запрете выезда из РФ для него и других ответчиков выступила Генпрокуратура.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Чемезов

«Если говорить честно, я примерно понимаю источники этого процесса. Адвокаты занимаются, я всегда буду открыт для любых комментариев, но сейчас я пока точных комментариев дать не могу. Потому что я узнал об этом иске, когда у меня счет в банке арестовали и я не смог детям питание купить, что вызвало у меня некоторое неудовольствие»,— заявил Олег Чемезов.

По словам вице-губернатора, у его супруги тоже все арестованы счета. Ирина Чемезова выступает в суде в качестве третьего лица. «Приходили судебные приставы, у жены тоже все арестовано, но у меня было немного наличных денег. При описи имущества все было корректно, у меня нет никаких претензий к правоохранительным органам»,— рассказал вице-губернатор.

В иске Генпрокуратуры указывается, что после ареста экс-министра ЖКХ Николая Смирнова «шефство над холдингом» («Корпорацией СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва) взял вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. «Он обеспечивает лоббирование и согласование в органах власти кабальных тарифов на оказываемые компаниями Бикова А.Э. и Боброва А.О. коммунальные услуги»,— говорится в иске Генпрокуратуры (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал»).

«Мне вменяют, что я устанавливал кабальные тарифы. Как я устанавливал, когда это делает РЭК, решением комиссионным на основании федеральных решений. Более того, РЭК очень часто в судах по этому вопросу не только с компанией этих бизнесменов, но и другими судами там. Никто из бизнеса никогда не радуется тарифам. И, насколько я помню, мы никогда не превышали нормы, которые нам федеральным центром устанавливались, или ФАС. Ну и самое для меня непонятное, что эти бизнесмены каким-то образом меня обогатили»,— прокомментировал Олег Чемезов.

Отвечая на вопрос, как этот иск отразится на его политической деятельности, он ответил, что прокомментировать не может. «Что касается состава правительства, я думаю, что это тоже компетенция Дениса Владимировича (избранный губернатор Денис Паслер — "Ъ-Урал")»,— отметил вице-губернатор.

Василий Алексеев, Мария Игнатова