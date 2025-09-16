Минобороны Израиля назвало целью операции в Газе разгром «Хамаса»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) в городе Газа наносит удары «по террористической инфраструктуре». Он заявил, что Израиль ставит целью разгром палестинского движения «Хамас».

«Газа в огне... Солдаты ЦАХАЛа мужественно сражаются, создавая условия для освобождения заложников и разгрома "Хамаса". Мы не отступим до завершения миссии»,— написал министр в своем аккаунте в соцсети X.

В ночь на 16 сентября израильские военные начали наземную операцию в Газе. По данным портала Axios, администрация США не стала останавливать Израиль. Ynet сообщил, что ЦАХАЛ нанес 37 ударов по Газе за 20 минут. Семьи израильских заложников вышли на протест в Иерусалиме.

О реакции на действия Израиля — в материале «Ъ» «Против Израиля ставят арабский военный блок».