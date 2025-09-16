Семьи израильских заложников вышли на протест после атаки на Газу

Родные и близкие израильтян, взятых в заложники, вышли на протест к дому премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Как сообщает Ynet это произошло после начала атаки израильских военных на город Газа.

Демонстранты заблокировали движение на некоторых улицах, установили палаточный городок и требуют возвращения своих родственников. Полиция оцепила резиденцию Биньямина Нетаньяху.

Ранее, по информации Axios, армия Израиля начала наземную операцию в Газе с целью искоренить палестинское движение «Хамас». Армия нанесла массированные удары в том числе с вертолетов, а также использовала беспилотники и артиллерию.

Влад Никифоров