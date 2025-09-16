С 1 октября предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятые граждане России получат право брать кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов Кубанского госуниверситета Ирина Рындина считает, что такая отсрочка станет временной, но действенной мерой поддержки бизнеса, особенно в условиях экономической нестабильности.

Ирина Рындина

Фото: предоставлено автором Ирина Рындина

Фото: предоставлено автором

«Механизм кредитных каникул был предложен президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию еще в начале 2024 года. Безусловно, такая мера, как кредитные каникулы, будет действенной, но долгосрочного эффекта от каникул ожидать не стоит.

Отсрочка поможет на время снизить долговую нагрузку на МСП и самозанятых в периоды экономической нестабильности, высоких процентных ставок или цикличности бизнеса. Плюс за шесть месяцев действия кредитных каникул может произойти более существенное снижение ключевой ставки Банка России.

Кредитные каникулы позволят избежать просрочек, это положительно скажется на кредитном рейтинге заемщика, а также на доступности новых кредитов. Однако для банковских организаций эта мера может создать риски роста просроченной задолженности и негативно отразиться на их устойчивости.

В целом закон предоставляет право использовать кредитные каникулы лишь один раз в пять лет. Поэтому скорее следует рассматривать их как подушку безопасности в кризисных ситуациях, чтобы пережить кассовые разрывы или падение спроса на продукцию или услуги.

В первую очередь от кредитных каникул выиграют отрасли, зависящие от турпотока, такие как гостиничный бизнес, общепит, розничная торговля и т. д. Этим отраслям такая отсрочка позволит сохранить ликвидность и пережить трудные времена без прерывания деятельности.

Все это пойдет на пользу экономике в целом и позволит преодолеть ограниченность финансовых ресурсов, особенно в периоды сезонного спада».