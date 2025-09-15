Прокуратура проверит больницу Сочи из-за тараканов в палатах

Прокуратура Хостинского района Сочи совместно с Роспотребнадзором начала проверку ГБУЗ «Городская больница №3» из-за информации о тараканах в больнице. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура организовала расследование с привлечением краевого управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Поводом стала видеозапись, распространившаяся в социальных сетях, где зафиксированы тараканы в палатах городской больницы, ползающие по лежачим пациентам.

Проверяющие изучат возможные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в медицинском учреждении. По результатам расследования будут определены меры прокурорского воздействия, сотрудники прокуратуры оценят действия должностных лиц больницы.

Алина Зорина