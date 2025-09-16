Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии цифровизируется

C 17 сентября на всех турникетах канатных станций курорта оплату прогулки можно будет проводить картой «Мир»

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

С 17 сентября 2025 года прогулочный билет для подъема на любую из канатных дорог курорта «Архыз» (Карачаево-Черкесия) можно оплатить картой национальной платежной системы «Мир». Кроме этого, с началом горнолыжного сезона на Архызе карта «Мир» может использоваться в качестве многодневного ски-пасса — для этого необходимо будет зайти в интернет-магазин на официальном сайте курорта «Архыз», добавить карту «Мир» как носитель и записать на нее выбранный тариф. После этого можно проводить покупки картой любой платежной системы, а на курорте — сразу проходить к турникету и использовать вместо ски-пасса зарегистрированную карту «Мир».

В бархатный сезон, до конца осени, карту «Мир» можно использовать в качестве прогулочного билета с базовым тарифом, который включает посещение обоих склонов курорта. При этом такая система не будет работать при оплате детских и льготных тарифов — билеты для этой категории граждан можно будет традиционно приобрести в онлайн-магазине на сайте или в инфоцентре курорта «Архыз».

«Возможность использования карты "Мир" в качестве ски-пасса уже реализована на 12 горнолыжных курортах России. Уверена, что новый сервис существенно повысит удобство и скорость обслуживания посетителей курорта "Архыз", позволяя им сэкономить время в очереди, оплачивая услуги подъемника»,— отметила директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

«Цифровизация нашего курорта — еще один шаг навстречу к реализации устойчивого развития Архыза. Введение в электронную систему курорта карты "Мир" — хорошее начинание. Теперь для прохода через турникеты наших канатных дорог можно будет приложить карту "Мир", после чего сразу отправляться на прогулку. Это быстро, удобно и не отнимает много времени. Новая система прохода с помощью карты "Мир" особенно поможет разгрузить возможные очереди на канатках в пик высокого горнолыжного сезона 2025–2026. С началом старта нового зимнего сезона ожидаем прирост турпотока более чем на 10%. Помимо явных преимуществ для наших гостей цифровизация повышает производительность и эффективность многих процессов компании, а также повышает инвестиционную привлекательность курорта»,— комментирует генеральный директор УК «Архыз» Роман Киранчук.

При этом летняя акция «Архызские каникулы» на курорте продолжается. Курорт «Архыз» предоставляет скидку 40% на детские прогулочные билеты. Для получения скидки не нужно подтверждать статус семьи или соблюдать ограничения по количеству детей. Выгода в размере 40% от стоимости взрослого тарифа предоставляется каждому ребенку в вашей компании в возрасте от 6 до 13 лет включительно.

ООО «УК Архыз», г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д.14, стр.1А, ОГРН 1220900002179

https://resort-arkhyz.ru/