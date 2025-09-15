Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Азия ведет в Аравию

Мирра Андреева близка к попаданию на итоговый турнир WTA

Вчера в Сеуле начался Korea Open Tennis Championships — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $1 млн, первое состязание осенней азиатской серии WTA, по итогам которой будет сформирована восьмерка участниц итогового турнира года. На данный момент в их число входит первая ракетка России Мирра Андреева. Кроме того, теоретические шансы сыграть на WTA Finals в Эр-Рияде в начале ноября имеет другая россиянка — Екатерина Александрова.

Мирра Андреева на U.S. Open (август 2025 года)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Борьба за путевки на итоговый турнир года WTA Finals, который в этом году пройдет в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября, входит в свою решающую фазу. На данный момент официально подтверждено, что путевки в Саудовскую Аравию гарантировали себе лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко и ее ближайшая преследовательница полька Ига Швёнтек, набравшие с января по середину сентября соответственно 9610 и 7533 рейтинговых очка. Учитывая большой разрыв между ними, можно с высокой долей вероятности предположить, что Соболенко, выигравшая недавно US Open, завершит на первом месте второй сезон подряд.

Следом в WTA Race — классификации, в зачет которой идут очки, набранные в этом году, стоят четыре американки — Коко Гауфф (имеет 5184 балла), Аманда Анисимова (4908), Мэдисон Кис (4450) и Джессика Пегула (4209). Поскольку по опыту прошлых лет для попадания на итоговый турнир требуется набрать порядка 4500 очков, можно с высокой степенью вероятности предположить, что первые три тоже наверняка сыграют в Эр-Рияде, да и Пегула имеет прекрасные шансы.

Замыкают восьмерку Мирра Андреева (4189) и Елена Рыбакина из Казахстана (3751), которая отстает от россиянки с небольшим отрывом.

Конкуренцию им пока составляют итальянка Джасмин Паолини (3526), вторая ракетка России Екатерина Александрова (2871), украинка Элина Свитолина (2606) и датчанка Клара Таусон (2553).

Анализируя шансы последних четырех теннисисток, следует учитывать, что в этом году азиатская серия WTA состоит из десяти состязаний. Пять из них имеют категории 250, которые едва ли смогут повлиять на ситуацию в первой десятке кардинальным образом. Другая пятерка — это два «тысячника» в Пекине (24 сентября — 5 октября) и Ухане (6–12 октября), а также три «пятисотки» в Сеуле (15–21 сентября), Нинбо (13–19 октября) и Токио (20–26 октября).

Теннисные рейтинги

Читать далее

При этом если на «тысячниках» мировая элита, как правило, представлена максимально, то на турнирах категории 500 ведущие теннисистки выступают выборочно. Скажем, на этой неделе в столицу Южной Кореи приехали Швёнтек, Александрова и Таусон. Если события там будут развиваться в соответствии с рейтингом, то в полуфинале Швёнтек сыграет с Таусон, а Александрова, которая находится в нижней половине сетки и начнет турнир матчем с полуфиналисткой Roland Garros француженкой Лоис Буассон, за место в финале поспорит со своей бывшей соотечественницей Дарьей Касаткиной, с весны выступающей за Австралию.

На предыдущем отрезке календаря WTA, в ходе североамериканской серии, первая и вторая ракетки России выступали по-разному. Андреева — крайне неудачно. Выиграв всего два матча, она набрала всего 165 очков, показав худший результат из всех перечисленных выше теннисисток. Но поводов для паники у ее болельщиков пока нет. Азиатский бэкграунд у 18-летней россиянки все же неплохой: в прошлом году она дошла до четвертьфинала в Пекине, второго круга в Ухане и финала в Нинбо, заработала 605 баллов.

Можно не сомневаться, что если сейчас Андреева выступит хотя бы на том же уровне, то минимум одна россиянка в Эр-Рияде на этот раз сыграет.

А вот чтобы там выступила еще и Екатерина Александрова, причем с первого тура, а не в качестве запасной, должны быть выполнены два условия. Прежде всего, самой россиянке требуется заработать в Азии порядка 1500 очков, что очень много, ведь на «тысячниках», где конкуренция, как правило, высока, Александрова традиционно испытывает проблемы. Кроме того, нужно рассчитывать еще и на неудачи конкуренток, в первую очередь — Рыбакиной, которая после возобновления постоянной работы со своим хорватским тренером Стефано Вуковым выступает пусть и не блестяще, но достаточно стабильно. Во всяком случае, 1215 очков, набранных ею в Северной Америке,— весьма неплохой показатель.

Евгений Федяков

  • Газета «Коммерсантъ» №169 от 16.09.2025, стр. 12

