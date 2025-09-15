Азия ведет в Аравию

Вчера в Сеуле начался Korea Open Tennis Championships — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $1 млн, первое состязание осенней азиатской серии WTA, по итогам которой будет сформирована восьмерка участниц итогового турнира года. На данный момент в их число входит первая ракетка России Мирра Андреева. Кроме того, теоретические шансы сыграть на WTA Finals в Эр-Рияде в начале ноября имеет другая россиянка — Екатерина Александрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева на U.S. Open (август 2025 года)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Мирра Андреева на U.S. Open (август 2025 года)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Борьба за путевки на итоговый турнир года WTA Finals, который в этом году пройдет в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября, входит в свою решающую фазу. На данный момент официально подтверждено, что путевки в Саудовскую Аравию гарантировали себе лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко и ее ближайшая преследовательница полька Ига Швёнтек, набравшие с января по середину сентября соответственно 9610 и 7533 рейтинговых очка. Учитывая большой разрыв между ними, можно с высокой долей вероятности предположить, что Соболенко, выигравшая недавно US Open, завершит на первом месте второй сезон подряд.

Следом в WTA Race — классификации, в зачет которой идут очки, набранные в этом году, стоят четыре американки — Коко Гауфф (имеет 5184 балла), Аманда Анисимова (4908), Мэдисон Кис (4450) и Джессика Пегула (4209). Поскольку по опыту прошлых лет для попадания на итоговый турнир требуется набрать порядка 4500 очков, можно с высокой степенью вероятности предположить, что первые три тоже наверняка сыграют в Эр-Рияде, да и Пегула имеет прекрасные шансы.

Замыкают восьмерку Мирра Андреева (4189) и Елена Рыбакина из Казахстана (3751), которая отстает от россиянки с небольшим отрывом.

Конкуренцию им пока составляют итальянка Джасмин Паолини (3526), вторая ракетка России Екатерина Александрова (2871), украинка Элина Свитолина (2606) и датчанка Клара Таусон (2553).

Анализируя шансы последних четырех теннисисток, следует учитывать, что в этом году азиатская серия WTA состоит из десяти состязаний. Пять из них имеют категории 250, которые едва ли смогут повлиять на ситуацию в первой десятке кардинальным образом. Другая пятерка — это два «тысячника» в Пекине (24 сентября — 5 октября) и Ухане (6–12 октября), а также три «пятисотки» в Сеуле (15–21 сентября), Нинбо (13–19 октября) и Токио (20–26 октября).

При этом если на «тысячниках» мировая элита, как правило, представлена максимально, то на турнирах категории 500 ведущие теннисистки выступают выборочно. Скажем, на этой неделе в столицу Южной Кореи приехали Швёнтек, Александрова и Таусон. Если события там будут развиваться в соответствии с рейтингом, то в полуфинале Швёнтек сыграет с Таусон, а Александрова, которая находится в нижней половине сетки и начнет турнир матчем с полуфиналисткой Roland Garros француженкой Лоис Буассон, за место в финале поспорит со своей бывшей соотечественницей Дарьей Касаткиной, с весны выступающей за Австралию.

На предыдущем отрезке календаря WTA, в ходе североамериканской серии, первая и вторая ракетки России выступали по-разному. Андреева — крайне неудачно. Выиграв всего два матча, она набрала всего 165 очков, показав худший результат из всех перечисленных выше теннисисток. Но поводов для паники у ее болельщиков пока нет. Азиатский бэкграунд у 18-летней россиянки все же неплохой: в прошлом году она дошла до четвертьфинала в Пекине, второго круга в Ухане и финала в Нинбо, заработала 605 баллов.

Можно не сомневаться, что если сейчас Андреева выступит хотя бы на том же уровне, то минимум одна россиянка в Эр-Рияде на этот раз сыграет.

А вот чтобы там выступила еще и Екатерина Александрова, причем с первого тура, а не в качестве запасной, должны быть выполнены два условия. Прежде всего, самой россиянке требуется заработать в Азии порядка 1500 очков, что очень много, ведь на «тысячниках», где конкуренция, как правило, высока, Александрова традиционно испытывает проблемы. Кроме того, нужно рассчитывать еще и на неудачи конкуренток, в первую очередь — Рыбакиной, которая после возобновления постоянной работы со своим хорватским тренером Стефано Вуковым выступает пусть и не блестяще, но достаточно стабильно. Во всяком случае, 1215 очков, набранных ею в Северной Америке,— весьма неплохой показатель.

Евгений Федяков