ВККС одобрила возбуждение дела о превышении полномочий в отношении судьи из Сочи

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) согласилась с представлением председателя СКР Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Экс-судью подозревают в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, сообщается на сайте ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Валерию Слуке инкриминируют ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 305 УК РФ, предусматривающие наказание до 7 и до 10 лет лишения свободы соответственно.

Полномочия судьи Слуки были прекращены досрочно еще в феврале 2023 года решением краевой квалификационной коллегии после проверки, выявившей систематические нарушения в его работе. Тогда было установлено около 200 незаконных решений по распоряжению землями и легализации самовольных построек, значительная часть которых отменялась апелляцией.

Валерий Слука родился в 1959 году в Усть-Лабинске. Занимал должность судьи с 2004 года, а в 2014 году был назначен заместителем председателя Центрального районного суда Сочи.

Вячеслав Рыжков