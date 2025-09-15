Полиция проводит проверку из-за массовой драки в Кореновске

По факту массовой драки в городском парке Кореновска полиция инициировала проведение проверки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Об инциденте сотрудники правоохранительных органов узнали из публикаций в социальных сетях. Зарегистрирован факт нарушения общественного порядка.

Сейчас полиция устанавливает личности участников массовой драки и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям граждан.

Алина Зорина