Полиция проводит проверку из-за массовой драки в Кореновске
По факту массовой драки в городском парке Кореновска полиция инициировала проведение проверки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Об инциденте сотрудники правоохранительных органов узнали из публикаций в социальных сетях. Зарегистрирован факт нарушения общественного порядка.
Сейчас полиция устанавливает личности участников массовой драки и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям граждан.