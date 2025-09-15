Полигон ТКО в Новороссийске может получить новые технологии переработки отходов

Представители федерального правительства и краевых властей провели рабочее совещание на полигоне ТКО в Новороссийске, где обсудили внедрение современных технологий переработки мусора и координацию работ по ликвидации возгорания. В мероприятии участвовали заместитель руководителя секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева Джамбулат Хатуов, врио министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник и представители ППК РЭО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«Особое внимание было уделено вопросам внедрения современных технологий переработки отходов, что позволит снизить нагрузку на полигон и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду»,— рассказал глава Новороссийска.

Руководству компании «Терра-Н» также поручили детально проработать раздельное размещение ТКО, крупногабаритного и строительного мусора на территории.

Сейчас идет реконструкция полигона с поэтапным вводом новых и модернизируемых объектов. С апреля этого года возобновила работу мусоросортировочная линия с прессованием и брикетированием отходов. Рассматривается возможность строительства подпорной стены.

По словам Андрея Кравченко, руководство полигона должно обеспечить максимально открытую работу. Общественная палата Новороссийска контролирует организацию общественного надзора. Рабочая группа и экологическая комиссия продолжают мониторинг ситуации с обращением отходов. Для информирования о деятельности объекта и обсуждения перспектив организуются выезды экологической общественности.

Кроме того, продолжается ликвидация возгорания на полигоне под координацией оперативного штаба. Площадь горения составляет 400 кв. м. Выполнено более 1,1 тыс. рейсов спецтехники, отсыпано 11,2 тыс. куб. м грунта.

