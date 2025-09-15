В Сочи осудили жителя Санкт-Петербурга за перевозку 6 килограммов наркотиков

Лазаревский районный суд признал жителя Санкт-Петербурга Романа Левина виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил его к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным следствия, в марте 2025 года фигурант Левин, действуя по указанию неизвестного сообщника, забрал из тайника в Петербурге 6 кг наркотиков, расфасованных в 12 свертков, и спрятал их под обшивку багажника автомобиля. Груз он должен был доставить в Сочи и разложить по тайникам, за что получил вознаграждение в 250 тыс. руб.

На посту «Магри» автомобиль был остановлен сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю, при досмотре наркотики изъяли. В суде подсудимый признал вину и раскаялся, отказавшись от дачи показаний.

Вячеслав Рыжков