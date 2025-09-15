Мошенники взломали Telegram-аккаунт первого замглавы Краснодара Васильева
Telegram-аккаунт первого заместителя главы Краснодара Дмитрия Васильева взломали мошенники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Мэрия Краснодара сообщает, что мошенники не только создают фейковые аккаунты, но и взламывают уже существующие. От лица Дмитрия Васильева аферисты пишут контактам замглавы с просьбой одолжить ему деньги.
Жителей Краснодара просят быть внимательными и проверять информацию. При получении подобных подозрительных сообщений не стоит продолжать переписку, переводить деньги и нельзя сообщать личные данные.
«Свяжитесь с реальным человеком по другим каналам и сообщите о факте мошенничества от его имени»,— говорится в заявлении мэрии.