Мошенники взломали Telegram-аккаунт первого замглавы Краснодара Васильева

Telegram-аккаунт первого заместителя главы Краснодара Дмитрия Васильева взломали мошенники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мэрия Краснодара сообщает, что мошенники не только создают фейковые аккаунты, но и взламывают уже существующие. От лица Дмитрия Васильева аферисты пишут контактам замглавы с просьбой одолжить ему деньги.

Жителей Краснодара просят быть внимательными и проверять информацию. При получении подобных подозрительных сообщений не стоит продолжать переписку, переводить деньги и нельзя сообщать личные данные.

«Свяжитесь с реальным человеком по другим каналам и сообщите о факте мошенничества от его имени»,— говорится в заявлении мэрии.

Алина Зорина