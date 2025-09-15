На Кубани с начала года площадь складов выросла на 20%

Общий объем складских площадей в Краснодарском крае к сентябрю достиг 1,2 млн кв. м, увеличившись с начала года на 202 тыс. кв. м, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на Core.xp. Доля свободных помещений за этот период выросла с нуля до 2,7%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам директора компании «Инсити девелопмент» Артема Кислицы, в регионе усилилась девелоперская активность: в портфеле компании находится пять складских комплексов на разных стадиях готовности. Рост спроса он связывает с развитием e-commerce и региональной торговли, отмечая, что запросы на аренду поступают еще на этапе проектирования.

Господин Кислица подчеркнул, что работа с этим сегментом требует изменения подхода: при выборе площадок ключевым становится не наличие социальной инфраструктуры, а близость к транспортным узлам. Он добавил, что проекты отличаются значительными стартовыми вложениями, но при этом характеризуются стабильной доходностью и предсказуемыми сроками окупаемости. Девелоперы, по его словам, должны учитывать динамику арендных ставок, колебания спроса и технологические факторы, влияющие на производительность и себестоимость обслуживания объектов.

Вячеслав Рыжков