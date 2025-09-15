В летний лагерь, на экскурсию и в школу: как ОТЭКО заботится о детях своих сотрудников

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, системно работает над расширением спектра социальных инициатив и поддерживает своих сотрудников и их семьи, оказывая необходимую материальную помощь в различных жизненных ситуациях.

Фото: пресс-служба компании «ОТЭКО»

В этой связи содействие в вопросах воспитания и развития детей сотрудников является приоритетом социальной политики компании. За 8 месяцев 2025 года инвестиции в их счастливое детство и качественное образование составили более 8,7 млн рублей.

Среди наиболее популярных мер, направленных на поддержку семей с детьми,— частичная компенсация путевок в летние лагеря. Сотрудники ОТЭКО могут возместить до 50% стоимости путевки в любой детский лагерь, санаторий-профилакторий, базу отдыха, спортивную или языковую школу на территории Российской Федерации. Только в этом сезоне на эти цели было выделено свыше 1,5 млн рублей.

Самая приятная льгота из «семейного пакета» ОТЭКО — «премия» в связи с рождением ребенка. С января по август 2025 года ее получили 173 малыша, рожденных в семьях ОТЭКО, а общее финансирование программы составило более 4,3 млн рублей. Однако и в трудных жизненных ситуациях сотрудники тоже могут рассчитывать на значительную поддержку компании — в частности, предоставляется материальная помощь на лечение детей.

Каждый год ОТЭКО поздравляет с 1 Сентября всех первоклассников в семьях сотрудников компании. В 2025 году стартовый пакет для «школьного забега» со всем необходимым получили более 700 ребят в Тамани и Москве. Кроме того, компания регулярно проводит Дни открытых дверей, когда детям сотрудников любых возрастов организуют экскурсию по терминалам в порту или в московском офисе, а родители вместе с коллегами могут с гордостью продемонстрировать подрастающему поколению свои профессиональные успехи.

В тех случае, когда в вопросах воспитания детей необходим совет опытного специалиста, у работников ОТЭКО есть возможность обратиться к психологу на платформе корпоративного благополучия «Понимаю». Консультации проводятся в онлайн-режиме на сайте или в мобильном приложении и абсолютно бесплатны для всех сотрудников.

Программы социальной ответственности перед сотрудниками, реализованные в компании, не ограничиваются помощью семьям с детьми — они включают содействие в сложной жизненной ситуации, а также поддержку в праздновании значимых дат и событий. Кроме этого, в ОТЭКО предусмотрена частичная компенсация питания и различные виды страхования — от ДМС до круглосуточного специального страхования сотрудников, занимающих производственные должности.