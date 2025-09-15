Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре ликвидировали возгорание в многоэтажном доме

Огнеборцы потушили пожар, произошедший в многоэтажном доме на улице Дзержинского в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Возгорание произошло днем 15 сентября на балконе 13-го этажа жилого дома, расположенного на улице Дзержинского. Площадь пожара составила 4 кв. м.

Для тушения огня привлекли 24 специалиста и 8 единиц техники. В 14:27 мск возгорание полностью ликвидировали. Причина пожара не уточняется.

Алина Зорина

Новости компаний Все