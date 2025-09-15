«Кубань Кредит» вошел в ТОП-20 крупнейших банков России по развитию филиальной сети

Банк «Кубань Кредит» занимает 19-е место в рейтинге крупнейших банков России по количеству офисов по итогам трех кварталов 2025 года. Исследование подготовлено сервисом по подбору финансовых услуг «Бробанк».

Фото: ru.freepik.com

С января по август банковский сектор в целом уменьшил свою филиальную сеть на 650 офисов (–2,67%). При этом стратегии кредитных организаций поляризовались: 67 банков сокращали свое присутствие, а 33 — наращивали, констатируют аналитики в пояснительной записке.

На этом фоне политика Банка «Кубань Кредит» по сохранению офисной сети в пяти регионах присутствия свидетельствует о верности выбранной стратегии развития, ориентированной на физическую доступность услуг для клиентов на юге России.

Эксперты также отметили высокую концентрацию офисов банка в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае, что позволило «Кубань Кредит» занять 7-ю строчку в рейтинге «ТОП-20 банков по концентрации офисов в одном регионе».

КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года

https://kk.bank/