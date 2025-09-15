В Краснодаре тушат пожар на улице Коммунаров

Пожарные тушат возгорание в здании, расположенном на улице Коммунаров в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило около 13:08 мск. По прибытии первых подразделений специалистов было установлено, что горит кровля двухэтажного здания. Площадь пожара составила около 80 кв. м.

В тушении огня участвуют 16 сотрудников МЧС России и три единицы техники. В 14:26 мск специалисты ликвидировали открытое горение.

UPD: В 14:40 пожар полностью ликвидирован.

Алина Зорина