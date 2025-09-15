обновлено 15:49
В Симферопольском районе горит 50 га сухой растительности
Пожарные тушат возгорание на территории Симферопольского района на площади 50 га. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Возгорание произошло вблизи села Ключи на открытой территории. На месте работают специалисты МЧС России, ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и техника для подвоза воды от администрации Симферопольского района.
Всего для тушения ландшафтного пожара привлекли от РСЧС 44 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС России — 27 человек, 8 единиц техники.
UPD: Около 15:48 мск пожар полностью потушили.