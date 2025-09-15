На фоне отключений интернета на Кубани растут популярность СМС и VoWiFi

В Краснодарском крае на фоне регулярных ограничений работы интернета растет частота использования СМС и VoWiFi (технологии, позволяющей совершать и принимать голосовые вызовы через интернет-сеть Wi-Fi вместо стандартной мобильной сети). Об этом «Ъ-Кубань» рассказали мобильные операторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным оператора «Билайн», число клиентов Краснодарского края, регулярно использующих технологию VoWiFi, с начала 2025 года выросло на 23%. Общая продолжительность разговоров через VoWiFi увеличилась на 67%, а продолжительность звонков по VoLTE (технология, позволяющая совершать голосовые вызовы через сеть 4G (LTE) вместо переключения на 2G или 3G) — почти на 70%. Число пользователей VoLTE выросло на 6%.

В сети Т2 голосовой трафик в регионе в июле вырос на 7,5% по сравнению с июнем, в августе — на 30%. Мобильный трафик за тот же период увеличился в среднем на 5%, при этом наиболее активно потребление услуг фиксировалось в Лазаревском и Туапсинском районах, а также в Геленджике. Представители оператора отмечают, что сеть справляется с ростом нагрузки и при необходимости готовы расширять емкость инфраструктуры.

Пресс-служба «МегаФона» сообщила, что с начала года количество исходящих СМС в России выросло более чем на 20%. Жители Кубани летом 2025 года отправили на 14% больше сообщений, чем годом ранее, при этом входящие СМС увеличились на 42%. В компании отмечают, что СМС остаются востребованным каналом связи, в том числе для двухфакторной аутентификации, уведомлений о банковских операциях и напоминаний о записи к врачу.

Вячеслав Рыжков