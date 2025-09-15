Явка на выборах губернатора Кубани составила 68,7%

Председатель избиркома Краснодарского края Алексей Черненко сообщил о предварительных итогах выборов: явка составила 68,7%, на участки пришли свыше 3 млн избирателей. В регионе завершились 75 избирательных кампаний регионального и муниципального уровней, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам господина Черненко, голосование прошло спокойно, серьезных происшествий не зафиксировано. Правопорядок обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии и казачества, за процессом наблюдали около 13 тысяч представителей политических сил, общественных организаций и СМИ. Глава избиркома поблагодарил членов комиссий и жителей края за активное участие в выборах, подчеркнув, что это способствует стабильности и развитию региона.

Действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев набрал 83,17% голосов по итогам обработки всех протоколов, сообщили ранее в ЦИК. Кандидат от КПРФ Александр Сафронов получил 8,56% голосов, представитель ЛДПР Иван Тутушкин — 4,51%, кандидат от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Денис Хмелевской — 3,01%.

Вячеслав Рыжков