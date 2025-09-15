Посещаемость парка «Краснодар» летом выросла почти в 1,5 раза

Парк «Краснодар» этим летом увеличил посещаемость на 45% по сравнению с прошлым годом, следует из данных цифровой экосистемы МТС, проанализировавшей трафик с помощью геоаналитической платформы Геоэффект. Среднее время пребывания в парке и новых локациях рядом с ним выросло в два раза.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Основной прирост числа гостей обеспечили местные жители, особенно активными были жители Сочи, Новороссийска, Анапы и Адыгеи. Среди туристов из других регионов чаще всего посещали парк москвичи и жители Московской области, Ростовской области и Ставрополья; из более отдаленных регионов наибольшее количество гостей — свыше тысячи человек — прибыло из Югры.

Если летом 2024 года посетители проводили в парке в среднем от одного до двух часов, то в августе 2025 года большинство гостей остаются на территории около 3–4 часов. Более 70% летних посетителей пришли в парк впервые и побывали там однократно.

Как и в прошлом году, парк преимущественно посещают женщины, чаще всего — люди в возрасте от 35 до 44 лет. Гостей старше 65 лет меньше, чем в других возрастных группах. Треть всех посетителей составляют семьи с детьми.

Вячеслав Рыжков