Посещаемость парка «Краснодар» летом выросла почти в 1,5 раза
Парк «Краснодар» этим летом увеличил посещаемость на 45% по сравнению с прошлым годом, следует из данных цифровой экосистемы МТС, проанализировавшей трафик с помощью геоаналитической платформы Геоэффект. Среднее время пребывания в парке и новых локациях рядом с ним выросло в два раза.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Основной прирост числа гостей обеспечили местные жители, особенно активными были жители Сочи, Новороссийска, Анапы и Адыгеи. Среди туристов из других регионов чаще всего посещали парк москвичи и жители Московской области, Ростовской области и Ставрополья; из более отдаленных регионов наибольшее количество гостей — свыше тысячи человек — прибыло из Югры.
Если летом 2024 года посетители проводили в парке в среднем от одного до двух часов, то в августе 2025 года большинство гостей остаются на территории около 3–4 часов. Более 70% летних посетителей пришли в парк впервые и побывали там однократно.
Как и в прошлом году, парк преимущественно посещают женщины, чаще всего — люди в возрасте от 35 до 44 лет. Гостей старше 65 лет меньше, чем в других возрастных группах. Треть всех посетителей составляют семьи с детьми.