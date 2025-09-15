Песков связал итоги выборов с объединением общества вокруг Путина

Выборы в России показали высокие результаты многих кандидатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это касается не только рекорда избранного губернатора Курской области Александра Хинштейна (86,92% голосов), но и других участников выборов.

«Это говорит о консолидации общества вокруг линии президента (Владимира Путина.— “Ъ”) и его ставленников,— сказал представитель Кремля на брифинге.— Победили именно те, кому была оказана поддержка».

Господин Песков отметил, что никаких существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не было. «Прошли выборы успешно»,— заключил он. Президент России дает высокую оценку работе ЦИКа, добавил Дмитрий Песков.

Выборы разных уровней проходили в России с 12 по 14 сентября. По всей стране проголосовали почти 26 млн избирателей. Явка составила около 47%. Победили все 20 действующих глав государств, выдвинутых «Единой Россией». Партия заявила об уверенной победе.

