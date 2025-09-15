Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков связал итоги выборов с объединением общества вокруг Путина

Выборы в России показали высокие результаты многих кандидатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это касается не только рекорда избранного губернатора Курской области Александра Хинштейна (86,92% голосов), но и других участников выборов.

«Это говорит о консолидации общества вокруг линии президента (Владимира Путина.— “Ъ”) и его ставленников,— сказал представитель Кремля на брифинге.— Победили именно те, кому была оказана поддержка».

Итоги Единого дня голосования в России. Кого избрали губернаторами и депутатами

Читать далее

Господин Песков отметил, что никаких существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не было. «Прошли выборы успешно»,— заключил он. Президент России дает высокую оценку работе ЦИКа, добавил Дмитрий Песков.

Песков о негибкости Киева, войне с НАТО, прошедших выборах и прививке от гриппа

Читать далее

Выборы разных уровней проходили в России с 12 по 14 сентября. По всей стране проголосовали почти 26 млн избирателей. Явка составила около 47%. Победили все 20 действующих глав государств, выдвинутых «Единой Россией». Партия заявила об уверенной победе.

О том, как прошли выборы,— в материале «Ъ» «Единый день торжествования».

Единый день голосования-2025

Единый день голосования-2025

Читать далее

Новости компаний Все