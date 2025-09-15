«Единая Россия» заявила об уверенной победе по итогам выборов

«Единая Россия» оценивает итоги единого дня голосования как уверенную победу партии. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Владимир Якушев

«Мы доказали, что мы реально на сегодняшний день самая большая политическая сила»,— сказал он ТАСС. По предварительным данным, «Единая Россия» получила 380 мандатов на выборах в законодательные собрания субъектов.

Партия уже начала подготовку к единому дню голосования в 2026 году, добавил господин Якушев.

Выборы разных уровней проходили в России с 12 по 14 сентября. Всего проголосовали более 16 млн человек. Победили все 20 действующих глав регионов, выдвинутых «Единой Россией».

