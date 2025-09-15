Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ЦИК: явка на выборах в России составила 47%

Почти 26 млн избирателей приняло участие в выборах в России во время единого дня голосования, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, явка составила около 47%.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это на 8% выше, чем в аналогичный (период.—"Ъ") по, скажем, масштабу, формату кампании, которая была введена в дни голосования в 2022 году»,— рассказала госпожа Памфилова в информационном центре ЦИКа.

Глава комиссии заверила, что «никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования», не произошло. На избирательных участках присутствовали более 149 тыс. наблюдателей.

Выборы по всей России прошли с 12 по 14 сентября в 81 российском регионе. В 20 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в 11 — депутатов законодательных собраний. Единым днем голосования было 14 сентября. «Единая Россия» заявила об уверенной победе по итогам выборов.

О том, как прошли выборы, читайте в материале «Ъ» «Единый день торжествования».

