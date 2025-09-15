Кремль: изъятие активов РФ по инициативе Трампа подорвет доверие к Западу

Кремль видел сообщения в СМИ, что президент США Дональд Трамп предложил странам G7 изъять замороженные активы России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, изъятие активов «существенно подорвет» доверие к западной финансовой системе. Он заверил, что «бесследно подобные шаги оставлены не будут».

Господин Песков пообещал, что Россия предпримет действия «по отстаиванию в юридическом плане своих законных прав на свою законную собственность». «Мы видели эти сообщения. Мы знаем, что действительно есть, скажем так, лагерь, который выступает за изъятие этих активов, их экспроприацию. Есть лагерь, который более склонен действовать более осторожно, и который говорит о том, что для них очевидны неизбежные негативные последствия таких действий»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В 2022 году страны Запада заморозили активы Москвы за рубежом общей стоимостью €190 млрд. По данным Bloomberg, США предложат странам G7 разработать законный механизм изъятия замороженных российских активов. На прошлой неделе Министры финансов стран G7 официально договорились ускорить переговоры об использовании этих активов России для Украины. По подсчетам «РИА Новости», конфискация замороженных активов РФ обойдется Западу в $285 млрд.