Страны G7 договорились ускорить переговоры об использовании активов России
Министры финансов стран G7 договорились ускорить переговоры об использовании замороженных активов России для Украины. Они также намерены изучить другие механизмы поддержки Киева.
Договоренности министров перечислены в совместном заявлении, которое приводит Reuters. В нем среди прочего также указано, что страны G7 договорились изучить возможные меры по усилению экономического давления на Россию.
В сообщении Минфина США по итогам встречи написано, что Вашингтон приветствовал обязательства по усилению санкционного давления в отношении России. Министр финансов Скотт Бессент также сообщил, что США «уже уже предприняли решительные действия против покупателей российской нефти».