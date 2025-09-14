«РИА Новости»: конфискация замороженных активов РФ обойдется Западу в $285 млрд

Западные страны рискуют потерять минимум $285 млрд в случае конфискации замороженных российских резервов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на национальные статистические данные государств, где хранятся эти активы.

По последним данным на конец 2023 года, объем прямых инвестиций стран Европейского союза (ЕС), «Большой семерки» (G7), Австралии, Норвегии и Швейцарии в Россию составил около $285 млрд. При этом с учетом действующих запретов на вывоз капитала со стороны резидентов недружественных государств реальный объем замороженных средств может значительно превышать эту сумму, так как официальная информация о средствах на счетах типа «С» не публикуется.

На страны ЕС приходится $238 млрд из общей суммы инвестиций. Самым крупным держателем российских активов среди европейских стран стал Кипр — $145,4 млрд. Франция владеет $21,7 млрд, Германия — $19,2 млрд, а Нидерланды, по оценкам, контролируют примерно $20,8 млрд долларов, хотя точные данные отсутствуют. Значительные инвестиции также принадлежат Италии ($12,6 млрд) и Австрии ($6,9 млрд), остальные государства ЕС имеют около $11,5 млрд.

Среди государств G7 крупнейшим инвестором в Россию являются США с активами на уровне $7,7 млрд долларов. За ними следуют Япония ($4,8 млрд), Канада ($3,9 млрд) и Великобритания ($3 млрд). Швейцария хранит $27,5 млрд, Норвегия — около $43 млн, Австралия — $400 млн.