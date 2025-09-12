Bloomberg: США потребуют от G7 разработать механизм изъятия активов РФ

США предложат странам G7 разработать законный механизм изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Вашингтон также предложит рассмотреть использование этих активов для финансирования обороны Украины. Кроме того, высокопоставленные американские чиновники обсудили с европейскими коллегами идею постепенного изъятия российских активов, чтобы усилить давление на Москву и вынудить ее вступить в переговоры с Украиной.

В 2022 году страны Запада заморозили активы Москвы за рубежом общей стоимостью €190 млрд. Большая часть из них хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Доходы от этих активов направляются на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине.

Прибыль генерируется за счет активов, по которым наступает срок погашения и которые невозможно выплатить России. Некоторые европейские страны выступают за конфискацию активов с целью извлечения из них максимальной прибыли. 10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не будет конфисковывать российские активы.