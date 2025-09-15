Суд обязал Новороссийский прокатный завод выплатить неустойку в 12 млн рублей

Арбитражный суд Псковской области оставил в силе решение о взыскании с Новороссийского прокатного завода неустойки в размере 12,5 млн руб. в пользу компании «Псковвтормет». Основанием для штрафных санкций стала просрочка оплаты за поставленный металлолом, сообщили изданию «Псковское агентство информации» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как установил суд, между предприятиями был заключен договор на поставку черного металлолома. В период с марта по июль 2024 года «Псковвтормет» поставил контрагенту сырье на сумму свыше 1 млрд руб., однако Новороссийский прокатный завод нарушил сроки расчетов, что и послужило причиной для обращения поставщика в суд.

Иск был удовлетворен в полном объеме, а апелляционная инстанция подтвердила законность этого решения, оставив его без изменений.