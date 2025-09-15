Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о негибкости Киева, войне с НАТО, прошедших выборах и прививке от гриппа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов рассказал о паузе в переговорном процессе с Украиной и о войне НАТО с Россией. Он заявил, что ведение Североатлантическим альянсом боевых действий очевидно и в доказательствах не нуждается. Господин Песков также подвел итоги выборов и проинформировал о графике президента на предстоящую неделю. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об украинском урегулировании

  • Киев не проявляет гибкости и готовности к серьезному обсуждению урегулирования конфликта.
  • Встреча Путина и Зеленского окажется бесполезной, если не будет хорошо подготовлена.
  • Россия сохраняет готовность к урегулированию кризиса на Украине дипломатическими средствами.
  • Европа не хочет обращать внимание на необходимость разрешения первопричин конфликта.
  • В вопросе организации саммита Россия-США-Украина пока нет никаких подвижек.

О прошедших выборах

  • Единый день голосования в России прошел успешно.
  • Выборы показали высокие результаты многих кандидатов. Это говорит о консолидации общества вокруг президента.
  • Каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано.
  • Путин высоко оценивает деятельность ЦИКа.

О НАТО

  • Очевидно, что НАТО воюет с Россией. Это не нуждается в доказательствах.
  • НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку Киеву.

О конфискации замороженных активов

  • Возможное изъятие замороженных активов у России не пройдет бесследно. Оно существенно подорвет доверие к западной финансовой системе.
  • Россия предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать собственность.

О графике Путина

  • На этой неделе у президента запланировано несколько региональных поездок.
  • Путин сегодня в режиме видеоконференции примет участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в ДНР, Оренбургской области, Воронеже, Симферополе и Волгограде.
  • Сегодня Путин проведет очное совещание по экономическим вопросам.

О прививочной кампании в Кремле

  • Все желающие из сотрудников Кремля могут сделать прививки от гриппа, такой возможностью многие пользуются.

Мария Ежовкина

