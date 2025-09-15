Песков о негибкости Киева, войне с НАТО, прошедших выборах и прививке от гриппа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов рассказал о паузе в переговорном процессе с Украиной и о войне НАТО с Россией. Он заявил, что ведение Североатлантическим альянсом боевых действий очевидно и в доказательствах не нуждается. Господин Песков также подвел итоги выборов и проинформировал о графике президента на предстоящую неделю. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об украинском урегулировании
- Киев не проявляет гибкости и готовности к серьезному обсуждению урегулирования конфликта.
- Встреча Путина и Зеленского окажется бесполезной, если не будет хорошо подготовлена.
- Россия сохраняет готовность к урегулированию кризиса на Украине дипломатическими средствами.
- Европа не хочет обращать внимание на необходимость разрешения первопричин конфликта.
- В вопросе организации саммита Россия-США-Украина пока нет никаких подвижек.
О прошедших выборах
- Единый день голосования в России прошел успешно.
- Выборы показали высокие результаты многих кандидатов. Это говорит о консолидации общества вокруг президента.
- Каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано.
- Путин высоко оценивает деятельность ЦИКа.
О НАТО
- Очевидно, что НАТО воюет с Россией. Это не нуждается в доказательствах.
- НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку Киеву.
О конфискации замороженных активов
- Возможное изъятие замороженных активов у России не пройдет бесследно. Оно существенно подорвет доверие к западной финансовой системе.
- Россия предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать собственность.
О графике Путина
- На этой неделе у президента запланировано несколько региональных поездок.
- Путин сегодня в режиме видеоконференции примет участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в ДНР, Оренбургской области, Воронеже, Симферополе и Волгограде.
- Сегодня Путин проведет очное совещание по экономическим вопросам.
О прививочной кампании в Кремле
- Все желающие из сотрудников Кремля могут сделать прививки от гриппа, такой возможностью многие пользуются.